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Ювентус - ПСВ 3:1. Туринцы уверенно побеждают своих соперников. Обзор матча ЛЧ и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

Счет открыт в первом тайме

Ювентус - ПСВ 3:1. Туринцы уверенно побеждают своих соперников. Обзор матча ЛЧ и видео голов

ANSA

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" одержал уверенную победу в матче Лиги чемпионов против нидерландского "ПСВ“.

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В первом тайме туринскому клубу удалось реализовать два голевых момента, а после перерыва команда забила еще один мяч. На последних минутах матча "ПСВ" забил гол престижа.

Первый тур Лиги чемпионов
"Ювентус" 3:1 "ПСВ"
Голы: Йилдиз 21', Маккененни 27', Гонсалес 52' - Сайбари 90+3'

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