  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Экс-игрок Болоньи: Шахтер уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Болоньи: Шахтер уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках

Лига Чемпионов

Шахтер стартует в ЛЧ выездным матчем с Болоньей

Экс-игрок Болоньи: Шахтер уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках

instagram.com/bolognafc1909

Новина українською

Бывший игрок "Болоньи" Блерим Джемаили считает, что у итальянской команды есть неплохие шансы добиться успеха в матче первого тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"У себя дома, при заполненных трибунах, "Болонья" может конкурировать с "Шахтером". Тем более, учитывая тот факт, что сейчас происходит в Украине.

"Шахтер" уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках. Это идеальный матч для того, чтобы попытаться начать это приключение правильно.

"Болонья" не лучшим образом стартовала в еврокубках, но это нормально, что в начале сезона твои мысли немного уходят в сторону этого первого матча Лиги чемпионов", - рассказал Джемаили.

Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45.

По теме
yellow-arrow
Брюгге - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 18.09.2024
yellow-arrow
Тотальное превосходство уже без Клоппа. Милан — Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Манчестер Сити – Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.09.2024
Болонья Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.09.2024 в 01:00
Грустно, но он прав !
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.09.2024 в 01:00
Грустно, но он прав !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости