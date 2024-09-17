Экс-игрок Болоньи: Шахтер уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках

Бывший игрок "Болоньи" Блерим Джемаили считает, что у итальянской команды есть неплохие шансы добиться успеха в матче первого тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"У себя дома, при заполненных трибунах, "Болонья" может конкурировать с "Шахтером". Тем более, учитывая тот факт, что сейчас происходит в Украине.

"Шахтер" уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках. Это идеальный матч для того, чтобы попытаться начать это приключение правильно.

"Болонья" не лучшим образом стартовала в еврокубках, но это нормально, что в начале сезона твои мысли немного уходят в сторону этого первого матча Лиги чемпионов", - рассказал Джемаили.