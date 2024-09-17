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Экс-игрок Болоньи: Шахтер уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках
Шахтер стартует в ЛЧ выездным матчем с Болоньей
instagram.com/bolognafc1909
Бывший игрок "Болоньи" Блерим Джемаили считает, что у итальянской команды есть неплохие шансы добиться успеха в матче первого тура
"У себя дома, при заполненных трибунах, "Болонья" может конкурировать с "Шахтером". Тем более, учитывая тот факт, что сейчас происходит в Украине.
"Шахтер" уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках. Это идеальный матч для того, чтобы попытаться начать это приключение правильно.
"Болонья" не лучшим образом стартовала в еврокубках, но это нормально, что в начале сезона твои мысли немного уходят в сторону этого первого матча Лиги чемпионов", - рассказал Джемаили.
Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 19:45.
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