Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Жироны - о матче ЛЧ против ПСЖ: Я хотел бы забить гол или лучше два
Команда настроена на победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
Нападающий "Жироны" Кристиан Стуани поделился своими мыслями о предстоящем матче против "ПСЖ" в рамках ЛЧ.
"Для меня честь быть капитаном команды в первом матче Жироны в Лиге чемпионов. Для меня это многое значит, это мечта для нас всех. Я хотел бы забить гол или лучше два в этом матче.
Надеюсь, что это не последняя Лига чемпионов для клуба. Рад, что у нас есть Мичел - лучший тренер для нашей команды, архитектор нашего успеха. Хотим вместе и дальше писать историю".
Матч "ПСЖ" - "Жирона" стартует 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Луиша Каштру
- Палкин: ФИФА относится к нам так же, как и к российским клубам
- Мы упали. И ползем, и ползем… Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ
- Новый формат Лиги чемпионов - крутой! Турнир уже давно нужно было спасать
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам