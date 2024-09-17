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Капитан Жироны - о матче ЛЧ против ПСЖ: Я хотел бы забить гол или лучше два

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Команда настроена на победу

Капитан Жироны - о матче ЛЧ против ПСЖ: Я хотел бы забить гол или лучше два

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Новина українською

Нападающий "Жироны" Кристиан Стуани поделился своими мыслями о предстоящем матче против "ПСЖ" в рамках ЛЧ.

"Для меня честь быть капитаном команды в первом матче Жироны в Лиге чемпионов. Для меня это многое значит, это мечта для нас всех. Я хотел бы забить гол или лучше два в этом матче.

Надеюсь, что это не последняя Лига чемпионов для клуба. Рад, что у нас есть Мичел - лучший тренер для нашей команды, архитектор нашего успеха. Хотим вместе и дальше писать историю".

Матч "ПСЖ" - "Жирона" стартует 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Кристиан Стуани Пари Сен-Жермен Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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