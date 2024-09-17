Капитан Жироны - о матче ЛЧ против ПСЖ: Я хотел бы забить гол или лучше два

Нападающий "Жироны" Кристиан Стуани поделился своими мыслями о предстоящем матче против "ПСЖ" в рамках ЛЧ.

"Для меня честь быть капитаном команды в первом матче Жироны в Лиге чемпионов. Для меня это многое значит, это мечта для нас всех. Я хотел бы забить гол или лучше два в этом матче.

Надеюсь, что это не последняя Лига чемпионов для клуба. Рад, что у нас есть Мичел - лучший тренер для нашей команды, архитектор нашего успеха. Хотим вместе и дальше писать историю".