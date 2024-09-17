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Янг Бойз - Астон Вилла 0:3. Англичане разгромили своих соперников. Обзор матча ЛЧ и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

0:3

Янг Бойз - Астон Вилла 0:3. Англичане разгромили своих соперников. Обзор матча ЛЧ и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" разгромила "Янг Бойз" со счетом 0:3 в рамках матча Лиги чемпионов.

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Подопечные Унаи Эмери забили в первом тайме сразу два гола, позже команда реализовала момент, забив еще один мяч в ворота соперника.

Первый тур Лиги чемпионов

"Янг Бойз" 0:3 "Астон Вилла"

Голы: Тилеманс 27', Ремзи 38', Онана 86'

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