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Янг Бойз - Астон Вилла 0:3. Англичане разгромили своих соперников. Обзор матча ЛЧ и видео голов
0:3
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" разгромила "Янг Бойз" со счетом 0:3 в рамках матча Лиги чемпионов.
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Подопечные Унаи Эмери забили в первом тайме сразу два гола, позже команда реализовала момент, забив еще один мяч в ворота соперника.
Первый тур Лиги чемпионов
"Янг Бойз" 0:3 "Астон Вилла"
Голы: Тилеманс 27', Ремзи 38', Онана 86'
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