ЛЧ. Милан – Ливерпуль 1:3. Убийство в северной Италии

Классическое противостояние, которое мы все так любим. "Милан" под руководством Паулу Фонсеки принимал у себя дома "Ливерпуль" Арне Слота и начал матч настолько мощно, что за гостей из Англии стало страшно.

Стартовые составы обеих команд были без особых сюрпризов, вот только в стартовом составе мерсисайдцев не нашлось места для Луиса Диаса, все остальное точно легко читалось. И то, с каким натиском на ворота Алиссона "россонери" стартовали, точно заслуживает комплиментов.

Не совсем поняли игроки "Ливерпуля", что вообще происходит, как сначала Рейндерс вылетел на пространство и едва не отдал голевую на Морату (там все же был офсайд), а затем Пулишич получил передачу и свободно пробежал по флангу Цимикаса, который потерял свою зону, потому что проиграл борьбу за верховой мяч. Американец полетел дальше, увидел, что свободных партнеров нет и решил стрелять в дальний угол. Успешно: команда Слота шокирована, а хозяева уже впереди.

Вот только сразу за пропущенным голом от мерсисайдцев последовала ответная реакция. Включили они свою фирменную скорость и высокий прессинг и именно прессинг заставлял подопечных Фонсеки регулярно ошибаться. Было заметно, как им некомфортно выходить из обороны, постоянные невынужденные потери и об атаке они временно забыли.

А свои голы гости нашли, как ни странно, после стандартов. По сути мы увидели голы-близнецы, только от разных исполнителей. Трент Александер-Арнолд сделал точную подачу со штрафного, на которую откликнулся Ибраима Конате. Что интересно, именно Рейндерс потерял своего оппонента в том моменте, легкий гол, 1:1. Далее были моменты от Жоты, Салаха, но без успеха.

Ближе к концу первой половины встречи еще один гол в ворота Меньяна, на этот раз подача от Цимикаса с углового, снова Рейндерс теряет своего оппонента, на этот раз это был Вирджил ван Дейк и нидерландский защитник отправил круглого в сетку ворот. 1:2.

Во втором тайме все продолжило развиваться по этому сценарию: "Милан" уже переключился на режим контратак, а "Ливерпуль" продолжал держать инициативу. Также в эту игру вмешалась травма, что, конечно, очень обидно. Эмоционально Майк Меньян отреагировал на свое повреждение, когда вынужденно покидал поле и вместо него на поле вышел 19-летний Лоренцо Торриани, для которого это дебютный матч в футболке "россонери".

Впрочем без пропущенного гола команда Слота его не отпустила. Быстрая атака от гостей, которую разогнал Доминик Собослай, неплохой проход от Гакпо со смещением в центр, затем прострел вдоль ворот точно на открытого Доминика и точный удар в дальний угол. 1:3. Справедливо и закономерно, учитывая развитие событий на поле.

После этого Фонсека пошел на легкий риск и сделал атакующую замену, выпустив нападающего Тамми Абрахама вместо полузащитника Рубена Лофтус-Чика. Стоит отметить, что эта замена частично помогла, ведь активности у ворот Алиссона стало больше, в то же время "Ливерпуль" начал думать о следующем матче АПЛ и перешел в режим экономии энергии, ведь комфортный счет уже был.

Ближе к финальному свистку игра стала открытой, свои моменты имел Дарвин Нуньес, но сначала пробил мимо ворот, а затем Торриани спас свою команду. Но у Рафа Леау за несколько секунд до конца едва не сократил отставание в счете. Однако после такой игры вывод может быть только один: справедливая победа гостей, которые в определенные периоды просто не чувствовали ожидаемого сопротивления. Сильный старт от команды Слота. А Паулу Фонсеке есть над чем думать и работать.

Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур

Стадион: "Сан-Сиро" (Милан)

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

"Милан" — "Ливерпуль" 1:3

Голы: Пулишич (3) — Конате (23), ван Дейк (41), Собослай (67)

"Милан": Меньян (Торриани, 51) — Калабрия (Эмерсон, 71), Павлович, Томори (Габбия, 84), Эрнандес — Фофана, Лофтус-Чик (Абрахам, 71) — Пулишич, Рейндерс, Леау — Мората (Окафор, 84)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Гомес, 79), ван Дейк, Конате, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер (Эндо, 90+3) — Салах (Кьеза, 90+3), Собослай, Гакпо (Диас, 68) — Жота (Нуньес, 68)

Предупреждения: Калабрия (22), Фофана (31) — Мак Аллистер (53), Конате (80)