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Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с итальянскими клубами? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов
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Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с итальянскими клубами? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Шахтер

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

18 сентября донецкий "Шахтер" начинает выступление в основном этапе обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/25 годов.

Украинцы на выезде сыграют против итальянской "Болоньи".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как "горняки" играли против команд с Апеннин, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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Болонья Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
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