Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с итальянскими клубами? Квиз от UA-Футбол

18 сентября донецкий "Шахтер" начинает выступление в основном этапе обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/25 годов.

Украинцы на выезде сыграют против итальянской "Болоньи".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как "горняки" играли против команд с Апеннин, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.