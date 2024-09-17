Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните противостояние Шахтера с итальянскими клубами? Квиз от UA-Футбол
Делитесь своими результатами в комментариях
Фото: ФК Шахтер
18 сентября донецкий "Шахтер" начинает выступление в основном этапе обновленной Лиги чемпионов сезона 2024/25 годов.
Украинцы на выезде сыграют против итальянской "Болоньи".
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как "горняки" играли против команд с Апеннин, пройдя наш квиз.
В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Луиша Каштру
- Луческу назвал трех игроков Шахтера, которые готовы играть в Европе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17.09.2024
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн