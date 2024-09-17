ЛЧ. Спортинг - Лилль 2:0. С полным преимуществом португальцев и голом тура

Лига чемпионов. 1 тур.

17.09.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Спортинг - Лилль 2:0

"Спортинг": Израэль, Дебаст, Инасиу (Матеус Рейс 13), Диоманде, Куэнда (Араухо 73), Морита (Браганса 46), Юльманн, Катамо, Тринкау (Гардер 88), Гонсалвеш, Дьйокереш

"Лилль": Шевалье, Менье (Сантос 64), Манди (Буадди 64), Диаките, Александру, Баккер (Гудмундссон 82), Жегрова, Андре, Гомес, Саграуи (Кабелла 71), Дэвид (Фернандез-Пардо 64)

Предупреждения: Морита 45+1, Дебаст 86 - Гомес 21, 40, Дэвид 40, Андре 56, Буадди 72

Удаление: Гомес 40

Голы: Дьокереш 38, Дебаст 65

Чемпион Португалии "Спортинг" стремится получить еще одно чемпионство, что подтвердил сверхуверенным стартом в чемпионате уже в этом сезоне: 5 побед из 5-ти, 19 забитых мячей и всего 2 пропущенных. Конечно, команда очень хочет хорошо себя показать и в Лиге чемпионов.

Первым их соперником стал французский "Лилль". У них ситуация с результатами не такая радостная, поэтому португальцы были настроены забрать у них 3 очка. Первый тайм проходил в невысоком темпе, с малым количеством опасных моментов. Какие-то движения у ворот возникали разве что в таком виде, словно вы пытаетесь с помощью спичек поймать искру, но все не получается.

Команде Аморима было трудно выходить в позиционные атаки. Их хлеб - это длинные передачи от защитников на атакующих игроков, которые затем создают опасность. Несколько раз такое "Спортинг" пытался делать, и сразу становилось интереснее. Иногда появлялись комбинации, быстрые распасовки на половине поля соперника, но не хватало точного завершения.

Первый нормальный момент возник на 28-й минуте. Гонсалвеш мгновенно пробил низом, забежав в штрафную, однако голкипер спас. А вот через 10 минут довольно неожиданно счет все же был открыт. И автором гола стал, как вы думаете кто? Да, Виктор Дьйокереш - главный бомбардир команды. Нападающий классно пробил среди трех защитников в правый нижний угол ворот.

А вот еще через 2 минуты растаяли все надежды "Лилля" на отыгрыш. Неосмотрительный Гомес схватил за один тайм две желтые карточки, поэтому оставил свою команду в меньшинстве. Кстати, второй фол был именно на Дьокереше.

Конечно, во втором тайме "Спортингу" уже было легче. Где-то ожидалось, что команда побежит изо всех сил забивать еще и еще, но этого не произошло. Да, они много атаковали, однако часто или заигрывались, или неохотно развивали свои выпады, или просто не реализовывали моменты.

Как бы там ни было, второй гол пришел. Да еще и какой. Просто невероятный забитый мяч Дебаста! Правый защитник подключился к атаке и пробил с метров 25-30. Как же красиво кожаный залетел в девятку и ворота в целом. Просто наслаждение для глаз. Точно будет претендовать на гол тура.

Первый удар "Лилля" в матче случился на 74-й минуте. Французы будто и не бетонировали свою защиту, сосредотачивая свое внимание лишь на том, чтобы не пропустить во второй раз. Нет. Но с атаками было туго. Между тем момент за моментом возникали у "Спортинга". Несмотря на хорошие созданные возможности, забить еще раз ему не удалось.

2:0 - португальцы справедливо получают 3 очка. "Лилль", к сожалению, даже в равных составах, ничего интересно не продемонстрировал. А дальше у них в Лиге чемпионов "Реал", "Атлетико", "Ювентус"... Нужно работать.