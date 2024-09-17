Болонья – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий поединка 1-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между "Болоньей" и "Шахтером".

Тьяго Мотта удивил в прошлом сезоне с "Болоньей" всю футбольную общественность. Команда прорвалась в общий этап ЛЧ, а сам специалист пошел на повышение и уехал в Турин. "Красно-синие" – очень непростой орешек. Получится ли у "Шахтера" на старте еврокубковой кампании его расколоть? Или же ничью можно будет считать хорошим результатом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 18 сентября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук