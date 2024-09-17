Лига Чемпионов. 1-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Динамо Загреб 9:2

Голы: Кейн 19 (п), 57, 73 (п), 78 (п), Геррейру 33, Олисе 38, 61, Сане 85, Горецка 90+2 – Петкович 48, Огивара 50

Нет ничего плохого в подражании. Испокон веков начинающие живописцы копировали работы великих мастеров, познавали ремесло, чтобы затем иметь возможность создать что-то свое. В этом смысле тренерская карьера Компани вряд ли взлетела бы так стремительно, если бы он так настойчиво не копировал Гвардиолу. И если бы вокруг последнего не образовалось нездорового культа.

Компани уже на той стадии, что может довольно уверенно передать суть "учения" и довольно правдоподобно скопировать что-то из раннего творчества Гвардиолы, и невнимательный глаз даже не отличит подделку. Как, к примеру, сегодняшняя роль Геррейру: такая себе канселуподобная адаптация, причем не слепая, а учитывающая сильные стороны конкретного игрока. Отсюда и вдохновленный перфоманс Рафы, и шедевр-гол.

Компани за пару месяцев работы уже настроил механизмы позиционной атаки на солидном уровне, благодаря чему "рекордмайстер" стали возможны 15 забитых голов в двух последних матчах. Шесть на выходных "Хольштайну", девять – Загребу. 7 голов Харри Кейна за неделю, которые он наскребал не как главный ястреб атаки, а в основном как падальщик – с пенальти и добиваний. А мог вообще с покером уйти. А все потому, что Кейн снова играет свою лучшую роль девятки с половиной с уклоном в подыгрыш.

Все это уже по итогам смешного отрезка в 4 матча вызывает эффект дежавю. Мы это уже видели. 5 побед в 5 матчах, туча голов и класных комбинаций. "Бавария" Гвардиолы ровно так же безжалостно расправлялась с командами уровня ниже себя. И безоговорочно доминировала на внутренней арене, где ей не было равных. Видимо, за этим Венсан сюда и приехал.

Против Загребов и "Хольштайнов" эта "Бавария" будет великолепной. Но реальный уровень мы сможем увидеть только в топ-матчах ЛЧ и встречах с "Байером". Потому как по игре без мяча есть некоторые сомнения, особенно в контрпрессинга (пока берут интенсивностью, а не качеством). Рефреном сегодня повторились два пропущенных в дебюте второй половины, как и против "Вольфсбурга" в чемпионате несколькими неделями ранее. И дело не только в контроле нагрузок и ментальном расслаблении.

После такого "Бавария" по канону жанра должна была "разозлиться" и ответить шестью голами за полчаса с небольшим. С отмененными забитыми так вообще больше 10 за за матч получилось. Только вот маскулинного выброса агрессии при этом обнаружено не было. Больно уж тонкими были комбинациями, слишком изящно проходили сквозь защиту. Парочка из них вообще напомнила позднюю "Барсу" Пепа с Сесками и Алексисами. А мячи скорее закатывали в пустые, чем отправляли в ворота насилу. Это была демонстрация превосходства. Тотального. С игриво садистким тоном, с которым П̶е̶п̶ ̶р̶е̶з̶в̶и̶т̶с̶я̶ ̶н̶а̶ ̶А̶л̶ь̶б̶и̶о̶н̶е̶ кот резвится со своей едва живой жертвой.

Вопрос лишь в том, освоил ли Компани что-то еще в богатом наследии учителя. В любом случае боевой дух в Мюнхене на время восстановлен к их завышенным показателям нормы. Еще пару таких раскованных перфомансов и психологические зажимы времен Тухеля исчезнут, словно их и не было. На данном этапе это – главное.

P.S. А вообще забавно, что в попытке вернуться к истокам "Бавария" пришла к неглубоким корням Пепа, период которого в Мюнхене был весьма неоднозначным на фоне классиков вроде Юппа Хайнкеса или даже Ханси Флика.

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46), Дэвис, Ким Мин Чжэ (Дайер, 69), Упамекано, Киммих, Павлович, Геррейру (Горецка, 81), Олисе (Сане, 68), Гнабри, Мусиала (Мюллер, 68), Кейн

Динамо Загреб: Невистич, Огивара (Ходжа, 73), Пьер-Габриэль (Шпикич, 73), Ммаэ, Теофиль-Катрин, Ристовски, Батурина (Адеми, 78), Мишич, Рог (Стойкович, 46), Пьяца (Куленович, 61), Петкович