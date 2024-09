ЛЧ. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Классика Бернабеу — победа на последних минутах

"Реал" на своем поле с большими трудностями одолел скромный "Штутгарт".

Отчасти виной тому ротация — на первый тайм в центре защиты вышел Карвахаль, а Васкес пошел направо. И это было очень, очень плохо.

За первые 30 минут "Штутгарт" мог забить раза 4-5 — Мильо дважды расстреливал ворота, Ундав с рикошетом в перекладину бил, Левелинг пробовал. Куртуа по сути сражался в одиночку — защиты не было.

При этом и атака заговорила поздно — лишь в середине тайма Мбаппе обыграл защиту, но не пробил Нюбеля. Также был отмененный пенальти имени Рюдигера, который ну очень качественно симулировал.

Лишь во втором тайме "Реал" заиграл в подобие своего футбола, забил быстрый мяч — Чуамени запустил по флангу Родриго, а тот прострелил на Мбаппе.

15 - Kylian Mbappé is the 15th player to score on his debut for Real Madrid in the Champions League and the second Frenchman to do so after Christian Karembeu against Bayer 04 Leverkusen in 1998. Debut. pic.twitter.com/77cqiEyjZg

За этим последовали еще 3-4 удобных шанса, но тот же Килиан, Родриго и Винисиус подходили к ним как-то растерянно. Нетипично это для "Сливочных", и Анчелотти заметно нервничал.

Еще больше поводов для нервов у него появилось в середине тайма, когда "Штутгарт" после замен перехватил инициативу и после еще пары сэйвов Куртуа таки забил — Ундав замкнул подачу. Совсем этого ждали болельщики на "Бернабеу" да и сам Папа Карло. Кажется, уход Крооса и смена схемы под Мбаппе ударили по "Реалу" больнее, чем он рассчитывал.

Но, конечно, даже в таком состоянии у себя дома Мадрид был обязан бить "Штутгарт", что и сделал в концовке. Подача Модрича — ошибка вратаря — удар Рюдигера. Все просто.

30 - Thibaut Courtois has saved 30 of the last 35 shots on target he has faced for @realmadriden in the Champions League, conceding just the five goals in their two semi-final meetings with Manchester City in 2023. Saviour. pic.twitter.com/C5oLJKwYDq