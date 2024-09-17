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ЛЧ. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Классика Бернабеу — победа на последних минутах

Лига Чемпионов
Обновлено

У команды Анчелотти плохо с игрой, но есть результат

ЛЧ. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Классика Бернабеу — победа на последних минутах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jan Woitas/picture alliance

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" на своем поле с большими трудностями одолел скромный "Штутгарт".

Отчасти виной тому ротация — на первый тайм в центре защиты вышел Карвахаль, а Васкес пошел направо. И это было очень, очень плохо.

За первые 30 минут "Штутгарт" мог забить раза 4-5 — Мильо дважды расстреливал ворота, Ундав с рикошетом в перекладину бил, Левелинг пробовал. Куртуа по сути сражался в одиночку — защиты не было.

При этом и атака заговорила поздно — лишь в середине тайма Мбаппе обыграл защиту, но не пробил Нюбеля. Также был отмененный пенальти имени Рюдигера, который ну очень качественно симулировал.

Лишь во втором тайме "Реал" заиграл в подобие своего футбола, забил быстрый мяч — Чуамени запустил по флангу Родриго, а тот прострелил на Мбаппе.

За этим последовали еще 3-4 удобных шанса, но тот же Килиан, Родриго и Винисиус подходили к ним как-то растерянно. Нетипично это для "Сливочных", и Анчелотти заметно нервничал.

Еще больше поводов для нервов у него появилось в середине тайма, когда "Штутгарт" после замен перехватил инициативу и после еще пары сэйвов Куртуа таки забил — Ундав замкнул подачу. Совсем этого ждали болельщики на "Бернабеу" да и сам Папа Карло. Кажется, уход Крооса и смена схемы под Мбаппе ударили по "Реалу" больнее, чем он рассчитывал.

Но, конечно, даже в таком состоянии у себя дома Мадрид был обязан бить "Штутгарт", что и сделал в концовке. Подача Модрича — ошибка вратаря — удар Рюдигера. Все просто.

А когда уже швабы побежали вперед всем составом, то еще и третий пропустили. Эндрик опять забил после выхода на замену, в роли джокера он пока безупречен.

1-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. “Сантьяго Бернабеу”

“Реал Мадрид” - “Штутгарт" - 3:1

Голы: Мбаппе, 46, Рюдигер, 83, Эндрик, 90+5 — Ундав, 68

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес (Милитао, 46), Карвахаль, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 76) — Вальверде, Чуамени (Модрич, 70), Беллингем (Эндрик, 80) — Родриго (Гюлер, 75), Мбаппе, Винисиус

"Штутгарт": Нюбель — Вагноман (Чейз, 63), Руо (Загаду, 89), Шабо, Миттельштедт — Мильо (Демирович, 75), Штиллер, Каразор — Левелинг, Ундав (Туре, 76), Фюрих (Ридер, 63)

Предупреждения: Васкес, 23, Вальверде, 78, Милитао, 80, Модрич, 90+5 — Миттельштедт, 30

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Реал (Мадрид) Штутгарт
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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
18.09.2024 в 00:19
Насколько хороша Бундеслига, что команда без великих имён создаёт конкуренцию лучшей команде в Европе. Мы все пытаемся привить у нас, то испанский то итальянский стиль, а учиться надо у немцев.
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Комментарии 4
storm_ua (Николаев)
18.09.2024 в 00:19
Насколько хороша Бундеслига, что команда без великих имён создаёт конкуренцию лучшей команде в Европе. Мы все пытаемся привить у нас, то испанский то итальянский стиль, а учиться надо у немцев.
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
18.09.2024 в 00:10
Победа на классе, но за Штуттгарт не стыдно. Они чуть больше года назад играли переходные матчи за право остаться в Бундеслиге, а сейчас в ЛЧ и дали бой Реалу на его поле. Реал очевидно ещё толком не вошёл в сезон и играет на минималках
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Вarcelinius
18.09.2024 в 00:09
Среал играл плохо, но победил, благодаря угловому старпёра Модрича, крысы блъ. Жаль, немцы заслуживали хотя бы ничьей, играли ведь хорошо.
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Dr. House (Поділля)
18.09.2024 в 00:23
Пєтух, йди на сідало, не кукурікай тут
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