Олег Федорчук: Ничья с Болоньей будет приемлемым результатом для Шахтера

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов, в котором " Шахтер " на выезде сыграет с "Болоньей".

"Считаю, что "Болонья" и "Шахтер" еще только выходят из того кризисного состояния, в котором оказались на старте сезона. Как по мне, если бы "горожане" играли в том составе и с тем рулевым, что в прошлом чемпионате в Серии А, то "горнякам" было бы несладко. Но Тьяго Мотта уже возглавляет прославленный "Ювентус", а целая группа исполнителей была выгодно продана в другие клубы.

Потому неудивительно, что с новым подбором игроков у "Болоньи" еще далеко не все получается, хотя она по-прежнему придерживается схемы 4-2-3-1, активна на флангах, часто пользуется кроссами. Однако несыгранность еще препятствует материализовать в забитые голы то преимущество, которое "горожане" имеют в каждом поединке. Конечно, нужно время и для взаимопонимания футболистов с новым тренерским штабом.

У "Шахтера" в УПЛ также случаются провалы. Последний матч с "Карпатами" не должен вводить в заблуждение, львовяне своим безрассудством помогли "горнякам" легко взять верх. В Болонье будет совсем другая игра и убежден, что хозяева не будут наблюдателями, когда дончане в невысоком темпе будут комбинировать. К тому же, после потери в первых четырех турах сразу 9 очков "Болонья" захочет сделать ставку именно на еврокубковую кампанию, поэтому настроенность будет максимальной. Будут поддерживать хозяев и многочисленные болельщики.

Вот почему я склоняюсь к тому, что завтра будет зафиксирована ничья и это, считаю, будет приемлемым результатом для "горняков", - сказал Федорчук.