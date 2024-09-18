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Атлетико – Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Новички "матрасников" готовы показывать себя на евроарене

Атлетико – Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Два главных трансфера лета от команды Диего Симеоне на прошлых выходных отметились своими дебютными голами за клуб. Речь о Коноре Галлахере и Хулиане Альваресе. Кажется, что на этом они останавливаться не собираются.

Ждем и увидим, смогут ли они проявить себя в матче против более сложного соперника, да еще и в рамках Лиги Чемпионов, а не национального чемпионата.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.

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Трансляция матчу "Атлетико" — "Лейпциг"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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