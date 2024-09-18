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Атлетико – Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Новички "матрасников" готовы показывать себя на евроарене
Getty Images / Global Images Ukraine
Два главных трансфера лета от команды Диего Симеоне на прошлых выходных отметились своими дебютными голами за клуб. Речь о Коноре Галлахере и Хулиане Альваресе. Кажется, что на этом они останавливаться не собираются.
Ждем и увидим, смогут ли они проявить себя в матче против более сложного соперника, да еще и в рамках Лиги Чемпионов, а не национального чемпионата.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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