Атлетико – Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Два главных трансфера лета от команды Диего Симеоне на прошлых выходных отметились своими дебютными голами за клуб. Речь о Коноре Галлахере и Хулиане Альваресе. Кажется, что на этом они останавливаться не собираются.

Ждем и увидим, смогут ли они проявить себя в матче против более сложного соперника, да еще и в рамках Лиги Чемпионов, а не национального чемпионата.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 сентября.

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