Атлетико – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг" в новом сезоне пока не успели почувствовать вкус поражения, оба коллектива либо побеждали, либо играли вничью. Конечно, вполне возможно, что и сегодня никто из них не проиграет, впрочем, мы все равно хотим увидеть классную борьбу до последних минут.

Диего Симеоне против Марко Розе: кто будет сильнее в таком непростом противостоянии?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 сентября.

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Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур

19 сентября. 22:00. Мадрид. «Ванда Метрополитано»

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Трансляция: Megogo Football 4

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