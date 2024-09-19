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Атлетико – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Кто потерпит свое первое поражение в сезоне?
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг" в новом сезоне пока не успели почувствовать вкус поражения, оба коллектива либо побеждали, либо играли вничью. Конечно, вполне возможно, что и сегодня никто из них не проиграет, впрочем, мы все равно хотим увидеть классную борьбу до последних минут.
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 19 сентября.
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Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур
19 сентября. 22:00. Мадрид. «Ванда Метрополитано»
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Трансляция: Megogo Football 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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