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Бавария побила рекорд Реала и Ливерпуля по результативности в одном матче основного этапа ЛЧ
ФК Голливуд развлёкся на славу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре этапа лиги мюнхенский клуб уничтожил на своем поле загребское "Динамо" (9:2). В основном этапе соревнования после реорганизации Кубка европейских чемпионов в сезоне 1991/92 еще никому не удавалось забить столько голов за один поединок.
Ранее в двух встречах рекордсмены наносили по 8 точных ударов. Речь идет о крупных победах "Ливерпуля" над "Бешикташем" (8:0, 2007/08) и "Реал" Мадрида над "Мальмё" (8:0, 2015/16).
Если учитывать отборочный цикл, то финский ХИК уничтожил валлийский "Бангор Сити" со счетом 10:0 во втором раунде квалификации 2011/12.
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