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Лучший момент для дебюта: 19-летний вратарь Милана сыграл первый матч в основной команде против Ливерпуля
Россонери понадобилась его помощь на экваторе встречи
Фото - MilanReports
В стартовом составе первого поединка "дьяволов" в ЛЧ ворота защищал Майк Меньян. В первом тайме у него было достаточно работы (2 пропущенных, 5 сейвов).
После перерыва француз получил травму и, прикрывая лицо футболкой, вынужденно пошел на замену. Вместо него вышел 19-летний Лоренцо Торриани, впервые сыгравший за "Милан" в официальных матчах. Юный кипер пропустил один мяч и спас ломбардийцев в четырех эпизодах.
Летом одаренный футболист принимал участие в спаррингах против "Барселоны", "Реал Мадрида", "Манчестер Сити" и "Рапида", в которых оформил 10 сейвов.
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