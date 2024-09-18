52-й мяч Дёкереша в составе львов и безумная пушка Дебаста. Спортинг – Лилль 2:0. Обзор матча и видео голов

"Зелено-белые" открыли евросезон, поскольку "доги" уже выступали в квалификации. Уже на 13-й минуте хозяевам пришлось производить вынужденную замену – вместо травмированного Гонсалу Инасиу на поле вышел Матеус Реис.

Ближе к перерыву Виктор Дёкереш забивает очередной гол за португальскую команду, а "мастифы" остаются в меньшинстве – Эйнджел Гомес получил вторую желтую карточку.

В середине второго тайма 20-летний защитник Зено Дебаст нанес удар с далекого расстояния, который будет попадать в различные топ-подборки голов этого сезона. Это была его дебютная игра в ЛЧ, как и для Дёкереша.

Во 2-м туре "львы" поедут к ПСВ в Эйндховен, а французский коллектив будет принимать "Реал" Мадрид.

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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Лиссабон. Эштадиу Жозе Алвеладе

Спортинг – Лилль 2:0

Голы: Дёкереш, 38, Дебаст, 65

Удаление: Гомес, 40 (Лилль)