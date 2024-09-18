  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер вылетит: студия CBS Sports спрогнозировала итоговую таблицу ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер вылетит: студия CBS Sports спрогнозировала итоговую таблицу ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Горнякам предсказывают всего 7 очков

Шахтер вылетит: студия CBS Sports спрогнозировала итоговую таблицу ЛЧ

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Вчера только стартовал обновленный "осенний" этап Лиги чемпионов, но желающих смоделировать вероятное положение команд после восьми туров немало.

Читайте такжеЭкс-защитник Шахтёра спрогнозировал уверенную победу горняков в первом матче ЛЧ

Теперь дошел черед и до студии CBS Sports. Среди самых больших неожиданностей их варианта – "Бенфики" нет даже в топ-24, зато свои шансы в стыках получат "Штурм" и загребское "Динамо". Аналогичную возможность продолжить участие в турнире будут иметь "Лилль" и "Селтик", что также спорно.

Шахтер вылетит: студия CBS Sports спрогнозировала итоговую таблицу ЛЧ - изображение 1

"Шахтер" в таблице всего 27-й (7 баллов). Интересно, что авторы приписывают "горнякам" одну из самых плохих разницей мячей по итогам этапа (-10).

По теме
yellow-arrow
52-й мяч Дёкереша в составе львов и безумная пушка Дебаста. Спортинг – Лилль 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Лучший момент для дебюта: 19-летний вратарь Милана сыграл первый матч в основной команде против Ливерпуля
yellow-arrow
Бавария побила рекорд Реала и Ливерпуля по результативности в одном матче основного этапа ЛЧ
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CBS Sports
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости