Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер вылетит: студия CBS Sports спрогнозировала итоговую таблицу ЛЧ
Горнякам предсказывают всего 7 очков
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Вчера только стартовал обновленный "осенний" этап Лиги чемпионов, но желающих смоделировать вероятное положение команд после восьми туров немало.
Теперь дошел черед и до студии CBS Sports. Среди самых больших неожиданностей их варианта – "Бенфики" нет даже в топ-24, зато свои шансы в стыках получат "Штурм" и загребское "Динамо". Аналогичную возможность продолжить участие в турнире будут иметь "Лилль" и "Селтик", что также спорно.
"Шахтер" в таблице всего 27-й (7 баллов). Интересно, что авторы приписывают "горнякам" одну из самых плохих разницей мячей по итогам этапа (-10).
Популярное сейчас
- ЛЧ. Бавария – Динамо Загреб 9:2. Эффект Гвардиолы или плацебо?
- Залужный в свое время был против наступления на Курщину, - Politico
- Мадридский Реал вводит новые правила для игроков после череды скандалов
- Реал Мадрид — Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии