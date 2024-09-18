Шахтер вылетит: студия CBS Sports спрогнозировала итоговую таблицу ЛЧ

Вчера только стартовал обновленный "осенний" этап Лиги чемпионов, но желающих смоделировать вероятное положение команд после восьми туров немало.

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Теперь дошел черед и до студии CBS Sports. Среди самых больших неожиданностей их варианта – "Бенфики" нет даже в топ-24, зато свои шансы в стыках получат "Штурм" и загребское "Динамо". Аналогичную возможность продолжить участие в турнире будут иметь "Лилль" и "Селтик", что также спорно.

"Шахтер" в таблице всего 27-й (7 баллов). Интересно, что авторы приписывают "горнякам" одну из самых плохих разницей мячей по итогам этапа (-10).