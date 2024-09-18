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Покер Кейна и голевой рекорд. Бавария – Динамо (Загреб) 9:2. Обзор матча и видео голов
Немецкое качество на Альянце Арене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ФК "Голливуд" активно начал поединок, поэтому к 38-й минуте уже отличился трижды, а еще одно взятие ворот отменили из-за офсайда. Фактически дело было сделано, но начало второго тайма показало, что в Лиге чемпионов нельзя расслабляться.
Менее чем через 300 секунд после перерыва Мануэль Нойер травмировался – его заменил Свен Ульрайх, после чего "Динамо" сократило отставание до минимального. Хорватский клуб чуть не переломил ход событий, но атака мюнхенского клуба сняла напряжение с обороны.
Подопечные Компани нанесли 29 ударов. Кипер Загреба Иван Невистич хоть и пропустил много (не без помощи защиты), но сделал 10 сейвов.
Во 2-м туре "звезда Юга" посетит "Астон Виллу", а "Динамо" будет принимать "Монако".
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Смотрите обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
Мюнхен. Альянц Арена
Бавария – Динамо (Загреб) 9:2
Голы: Кейн, 19 (п), 57, 73 (п), 78 (п), Геррейро, 33, Олисе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 – Петкович, 49, Огивара, 50
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