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Томас Мюллер установил рекорд по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов в одном клубе

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Историческое достижение немца

Томас Мюллер установил рекорд по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов в одном клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Бавария" в первом туре Лиги чемпионов разгромила загребское "Динамо" со счетом 9:2. Мюнхенцы имели немало поводов для радости, особенно это касается опытного Томаса Мюллера, который вышел на замену во втором тайме.

По информации Opta Analyst, немец установил рекорд по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов в одном клубе. Томас Мюллер вышел на поле в своем 152-м матче еврокубка и обогнал бывшего полузащитника "Барселоны" Хави (151) по количеству выходов на поле в Лиге чемпионов за одну команду. Кроме того, в общем рейтинге выступлений в самом престижном евротурнире занимает сейчас четвертое место, которое разделяет вместе с Каримом Бензема.

Добавим, что превзойти свои показатели 35-летний Томас Мюллер может уже 2 октября в выездном поединке против "Астон Виллы".

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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