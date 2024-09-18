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Ливерпуль - единственная команда, которая играла на Сан-Сиро более одного раза в Лиге чемпионов и сохранила 100% коэффициент побед

Лига Чемпионов

Красные чувствуют себя там, как у себя дома

Ливерпуль - единственная команда, которая играла на Сан-Сиро более одного раза в Лиге чемпионов и сохранила 100% коэффициент побед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке Лиги чемпионов "Ливерпуль" на "Сан-Сиро" одержал победу над "Миланом" со счетом 3:1. Учитывая то, что "красные" ранее также встречались на этом стадионе не только с "россонери", но и "Интером", английский клуб сохраняет интересную серию.

По информации Opta Analyst, "Ливерпуль" является единственной командой, которая играла на "Сан-Сиро" более одного раза в Лиге чемпионов и сохранила 100% коэффициент побед. Эта серия началась в марте 2008 года, когда "красные" в 1/8 финала переиграли "Интер" со счетом 1:0. Далее уже в 2021/22 англичане приезжали туда дважды: сначала на групповой стадии победили "Милан" (2:1), а позже в 1/8 снова пострадал "Интер" (2:0).

Добавим, что следующий свой поединок в Лиге чемпионов "Ливерпуль" проведет 2 октября дома против "Болоньи".

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Лига чемпионов Интер (Милан) Сан-Сиро Ливерпуль Милан
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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