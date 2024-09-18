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Вирт: В матче Шахтера назову фаворитом Болонью
Из-за фактора домашнего поля
Фото: НК Верес
Главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий Вирт сделал прогноз на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов.
"С осторожностью жду игру. Учитывая, что поединок состоится в Италии, я бы все же назвал фаворитом "Болонью". Да, сейчас эта команда демонстрирует не очень хорошие результаты, но на это есть ряд объективных причин. По- первых, в "Болонье" новый тренер (Винченцо Итальяно вместо Тьяго Мотты, – прим.).
Во-вторых, из команды ушли три ее ключевых футболиста. Защитник Риккардо Калафьори поехал к нашему Александру Зинченко в лондонский "Арсенал" и два нападающих покинули "Болонью": Марко Арнаутович вернулся в "Интер", а Джошуа Зиркзе стал игроком "Манчестер Юнайтед". Очень существенны потери. Команда ослабла.
"Шахтер" начал сезон не по-чемпионски, я бы так сказал. Оба поражения "горняков" в УПЛ меня откровенно удивили. По-моему, многие игроки подошли к новому сезону явно не в лучших физических кондициях. Очень невнятные матчи были против "Полесья", "Александрии" и "Левого Берега".
Где-то не выручал Резник, огромные вопросы есть к Конопле и Бондарю, не яркую игру демонстрирует лидер команды Судаков. Вот почему и результаты таковы. Не увидел я достаточной самоотдачи, агрессивного футбола тоже. Не поражает команда. Вот даже разбили "Карпаты" в последней игре (5:2), но два таких пропущенных гола… И "Карпаты" имели возможность забивать еще", - цитирует Вирта "Украинский футбол".
В первом туре основного раунда ЛЧ "Шахтер" сыграет против "Болоньи". Начало – в 19:45 по киевскому времени.
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