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Янг Бойз проиграл 12 из 19 матчей в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Об этом сообщает Opta Analyst

Янг Бойз проиграл 12 из 19 матчей в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Один из поединков вторника состоялся в Берне, где "Янг Бойз" на своем поле разгромно уступил "Астон Вилле" со счетом 0:3.

Для швейцарских "пчел" это уже 12 поражение в 19 поединках Лиги чемпионов (3 победы и 4 ничьи). Кроме того, "Янг Бойз" в трех из четырех кампаний (2018-19, 2023-24 и 2024-25) терпел поражение в первом туре еврокубкового турнира.

Добавим, что следующий поединок в Лиге чемпионов "Янг Бойз" сыграет 1 октября на выезде против "Барселоны".

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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