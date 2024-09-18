Янг Бойз проиграл 12 из 19 матчей в Лиге чемпионов

Вчера стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Один из поединков вторника состоялся в Берне, где "Янг Бойз" на своем поле разгромно уступил "Астон Вилле" со счетом 0:3.

Для швейцарских "пчел" это уже 12 поражение в 19 поединках Лиги чемпионов (3 победы и 4 ничьи). Кроме того, "Янг Бойз" в трех из четырех кампаний (2018-19, 2023-24 и 2024-25) терпел поражение в первом туре еврокубкового турнира.

Добавим, что следующий поединок в Лиге чемпионов "Янг Бойз" сыграет 1 октября на выезде против "Барселоны".