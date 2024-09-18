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Анчелотти - о 3:1 со Штутгартом: главное, что Реал выиграл первую игру в новом формате Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Анчелотти - о 3:1 со Штутгартом: главное, что Реал выиграл первую игру в новом формате Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Штутгартом" (3:1) в первом туре основного раунда Лиги чемпионов.

"Главное, что "Реал" выиграл первую игру в новом формате Лиги чемпионов. Мы все еще стараемся играть как можно лучше. Мы не очень хорошо начали игру, а они выиграли единоборства и взяли игру под свой контроль. Мы забили в начале второго тайма, и игра могла быть закончена, но они сравняли счет, и у нас хватило сил, чтобы опустить руки и выиграть игру. Если кто-то думает, что выигрывать матчи в Лиге чемпионов легко - он ошибается.

Я принял участие в более чем 200 матчах этого турнира и не могу вспомнить ни одного из них без необходимости прилагать усилия. «Реал Мадрид» точно знает, что значит выиграть Лигу чемпионов, прилагая усилия. Мы выиграли два последних титула Лиги чемпионов, хорошо защищаясь и используя скорость игроков впереди. Мы должны больше работать над владением мячом, но никогда не следует забывать, что самый простой способ нанести вред - это как можно быстрее добраться до ворот соперника.

В прошлом году мы выиграли первую игру против «Унион Берлин» на 95-й минуте, и нам пришлось глубоко окопаться. С «Хетафе» случилось то же самое. Нет ничего нового в том, что приходится защищаться», - приводит слова итальянца пресс-служба „сливочных“.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Штутгарт
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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