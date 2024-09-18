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Впервые в национальных цветах. Известно, в какой форме Шахтер сыграет в первом матче ЛЧ нового сезона
Дебют в новых цветах
Шахтар
"Шахтер" опубликовал фото формы, в которой сыграет против "Болоньи" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов.
Впервые на официальном уровне донецкий клуб появится на поле в комплекте в национальных цветах Украины.
Напомним, поединок "Болонья" - "Шахтёр" состоится сегодня, 18 сентября. Начало - в 19.45 по Киеву.
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Источник:Шахтар Донецьк
Опубликовал: Александр Бураков
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