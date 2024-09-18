Впервые в национальных цветах. Известно, в какой форме Шахтер сыграет в первом матче ЛЧ нового сезона

"Шахтер" опубликовал фото формы, в которой сыграет против "Болоньи" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

Впервые на официальном уровне донецкий клуб появится на поле в комплекте в национальных цветах Украины.

Напомним, поединок "Болонья" - "Шахтёр" состоится сегодня, 18 сентября. Начало - в 19.45 по Киеву.