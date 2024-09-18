Унаи Эмери: Эта победа - для Гэри Шоу и его семьи

Вчера "Астон Вилла" на выезде уверенно переиграла "Янг Бойз" со счетом 3:0. Перед этим поединком стало известно о смерти легенды бирмингемского клуба Гэри Шоу, который выигрывал со "львами" Кубок чемпионов в 1982 году. Главный тренер английской команды Унаи Эмери посвятил эту победу родным бывшего футболиста.

"Эта победа - для Гэри Шоу и его семьи. Мы [продолжили] участие в Лиге чемпионов так же как они закончили 42 года назад. Это была тяжелая игра. Наш прошлогодний опыт [в Лиге Европы] показал нам это. Мы очень хорошо сконцентрировались в течение 90 минут, чтобы быть последовательными. Мы адаптировались к полю и всегда уважали [наших соперников]", - цитирует Унаи Эмери BBC.

Добавим, что следующий свой матч в Лиге чемпионов "Астон Вилла" проведет 2 октября дома против "Баварии".