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Унаи Эмери: Эта победа - для Гэри Шоу и его семьи

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Три очка с привкусом горечи

Унаи Эмери: Эта победа - для Гэри Шоу и его семьи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Астон Вилла" на выезде уверенно переиграла "Янг Бойз" со счетом 3:0. Перед этим поединком стало известно о смерти легенды бирмингемского клуба Гэри Шоу, который выигрывал со "львами" Кубок чемпионов в 1982 году. Главный тренер английской команды Унаи Эмери посвятил эту победу родным бывшего футболиста.

"Эта победа - для Гэри Шоу и его семьи. Мы [продолжили] участие в Лиге чемпионов так же как они закончили 42 года назад. Это была тяжелая игра. Наш прошлогодний опыт [в Лиге Европы] показал нам это. Мы очень хорошо сконцентрировались в течение 90 минут, чтобы быть последовательными. Мы адаптировались к полю и всегда уважали [наших соперников]", - цитирует Унаи Эмери BBC.

Добавим, что следующий свой матч в Лиге чемпионов "Астон Вилла" проведет 2 октября дома против "Баварии".

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Лига чемпионов
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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