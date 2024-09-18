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Спарта Прага - РБ Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Спарта Прага - РБ Зальцбург: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пражская "Спарта" вернулась в основной раунд Лиги Чемпионов впервые с сезона 2005/06, и ясно, что для нее участие на этом турнире уже является большим праздником. Для "Зальцбурга" этот раунд - обязанность, и он всегда ставит целью выход в следующий. Тем более - после предыдущего сезона, когда занял последнее место в группе. Чья мотивация, чей настрой победят в очном матче? Опыт австрийцев? Энтузиазм чехов?
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Лига чемпионов, первый тур
18 сентября. 19:45. Прага. "Эпет Арена"
"Спарта" Прага - "Зальцбург"
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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