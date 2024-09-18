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Фонсека - про 1:3 от Ливерпуля: В таких матчах нельзя допускать ошибок

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Комментарий португальца

Фонсека - про 1:3 от Ливерпуля: В таких матчах нельзя допускать ошибок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека проанализировал поражение от "Ливерпуля" (1:3) в первом туре Лиги чемпионов сезона 2024/25.

"Мы начали хорошо, но затем пропустили два гола со стандартов, которые изменили ход игры. В таких матчах нельзя допускать ошибок.

Не думаю, что нам не хватало правильного настроя. Я считаю, что мы хорошо стартовали, но после пропущенного мяча команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые имеют решающее значение против такой команды, как "Ливерпуль". Должен сказать, что соперник был лучше", - цитирует Фонсеку пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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