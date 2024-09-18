Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека - про 1:3 от Ливерпуля: В таких матчах нельзя допускать ошибок
Комментарий португальца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека проанализировал поражение от "Ливерпуля" (1:3) в первом туре Лиги чемпионов сезона 2024/25.
"Мы начали хорошо, но затем пропустили два гола со стандартов, которые изменили ход игры. В таких матчах нельзя допускать ошибок.
Не думаю, что нам не хватало правильного настроя. Я считаю, что мы хорошо стартовали, но после пропущенного мяча команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые имеют решающее значение против такой команды, как "Ливерпуль". Должен сказать, что соперник был лучше", - цитирует Фонсеку пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Шахтер вылетит: студия CBS Sports спрогнозировала итоговую таблицу ЛЧ
- Усика задержали из-за товарища: детали инцидента в аэропорту Кракова
- Невероятный Куртуа и джокер Эндрик. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Бавария – Динамо Загреб 9:2. Эффект Гвардиолы или плацебо?
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии