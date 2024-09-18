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Болонья - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Горнякам нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
В стартовом туре очередного сезона ЛЧ действующий чемпион Украины в лице донецкого "Шахтера" Марино Пушича встретится с сенсацией прошлой кампании Серии А – "Болоньей". Учитывая новый регламент турнира, этот матч и станет единственным в групповом этапе между этими коллективами. И хозяином в нем выступят как раз подопечные Винченцо Итальяно.
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Лига чемпионов, первый тур
18 сентября 2024. Болонья, "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" 19:45 "Шахтар"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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