Болонья - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В стартовом туре очередного сезона ЛЧ действующий чемпион Украины в лице донецкого "Шахтера" Марино Пушича встретится с сенсацией прошлой кампании Серии А – "Болоньей". Учитывая новый регламент турнира, этот матч и станет единственным в групповом этапе между этими коллективами. И хозяином в нем выступят как раз подопечные Винченцо Итальяно.

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Лига чемпионов, первый тур

18 сентября 2024. Болонья, "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" 19:45 "Шахтар"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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