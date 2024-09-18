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ПСЖ - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
ПСЖ - Жирона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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"Пари Сен-Жермен" сделал вид, что не заметил прощания с последней суперзвездой, выиграв все матчи со старта сезона. Но все мы понимаем, что судить Луиса Энрике и его работу будут исключительно по Лиге Чемпионов.
Первым соперником парижан в основном этапе станет испанская "Жирона" украинского вингера Виктора Цыганкова.
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Лига чемпионов, первый тур
18 сентября. 22:00. Париж. "Парк де Пренс"
"Пари Сен-Жермен" - "Жирона"
Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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