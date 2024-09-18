ПСЖ - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Пари Сен-Жермен" сделал вид, что не заметил прощания с последней суперзвездой, выиграв все матчи со старта сезона. Но все мы понимаем, что судить Луиса Энрике и его работу будут исключительно по Лиге Чемпионов.

Первым соперником парижан в основном этапе станет испанская "Жирона" украинского вингера Виктора Цыганкова.

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Лига чемпионов, первый тур

18 сентября. 22:00. Париж. "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" - "Жирона"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

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