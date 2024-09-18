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Арне Слот: За исключением первых пяти минут, я думаю, что мы доминировали во владении мячом и создавали моменты у ворот соперника
У нидерландца вчера был двойной праздник
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник вечером "Ливерпуль" на выезде переиграл "Милан" со счетом 3:1. Это был особый вечер для главного тренера "красных" Арне Слота, которому вчера исполнилось 46 лет. На послематчевой пресс-конференции голландец отметил, что его команда очень хорошо отреагировала на быстрый пропущенный мяч от "россонери".
"Я уже несколько раз говорил, что обычно ты празднуешь свой день рождения с друзьями и семьей. Но это была действительно хорошая альтернатива - сыграть первую игру Лиги чемпионов против особого клуба для "Ливерпуля", но также особого клуба для нидерландцев на хорошем стадионе. А затем выиграть его так, как мы это сделали, уступая 1:0 после пяти минут, когда результат "Ноттингем Форест" все еще был у нас в голове. Я думаю, было очень приятно видеть, как игроки взяли игру в свои руки, и в конце концов мы забили три мяча и выиграли 3:1. За исключением первых пяти минут, когда они провели две контратаки, я думаю, что мы доминировали во владении мячом и также создавали голевые моменты у ворот соперника", - заявил Арне Слот.
Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" сыграет в рамках Премьер-лиги 21 сентября против "Борнмута".
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