Названо количество украинских болельщиков на предстоящем матче Шахтера в ЛЧ

Стало известно, сколько болельщиков из Украины поддержат "Шахтёр" в итальянской Болонье в матче против одноимённой команды в рамках основного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25.

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Как сообщают источники UA-Футбол, в секторе донецкого клуба будет присутствовать 250 фанатов.

Напомним, игра состоится сегодня, 18 сентября, в 19:45 по киевскому времени.