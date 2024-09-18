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Названо количество украинских болельщиков на предстоящем матче Шахтера в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Совсем без поддержки "горняки" не останутся

Названо количество украинских болельщиков на предстоящем матче Шахтера в ЛЧ

shakhtar.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, сколько болельщиков из Украины поддержат "Шахтёр" в итальянской Болонье в матче против одноимённой команды в рамках основного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25.

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Как сообщают источники UA-Футбол, в секторе донецкого клуба будет присутствовать 250 фанатов.

Напомним, игра состоится сегодня, 18 сентября, в 19:45 по киевскому времени.

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