Манчестер Сити - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В 2023 году "Ман Сити" и "Интер" определили победителя Лиги чемпионов. Они сошлись в финальном матче турнира в Стамбуле, где все решил гол Родри. Тогда именно "горожане" были фаворитом встречи. Сейчас расклады не изменились: подопечные Гвардиолы и к сегодняшнему матчу подходят в этом же статусе. "Интер" начало сезона проводит не слишком удачно, поскольку в чемпионате уже потерял очки с "Монцой" и "Дженоа", поэтому ничья с таким соперником будет считаться для итальянцев положительным результатом.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига чемпионов, первый тур

18 сентября, 22:00. "Этихад" (Манчестер Сити)

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1