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Манчестер Сити - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Манчестер Сити - Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Манчестер Сити - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 2023 году "Ман Сити" и "Интер" определили победителя Лиги чемпионов. Они сошлись в финальном матче турнира в Стамбуле, где все решил гол Родри. Тогда именно "горожане" были фаворитом встречи. Сейчас расклады не изменились: подопечные Гвардиолы и к сегодняшнему матчу подходят в этом же статусе. "Интер" начало сезона проводит не слишком удачно, поскольку в чемпионате уже потерял очки с "Монцой" и "Дженоа", поэтому ничья с таким соперником будет считаться для итальянцев положительным результатом.

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Лига чемпионов, первый тур

18 сентября, 22:00. "Этихад" (Манчестер Сити)

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу "Манчестер Сіті" — "Інтер"
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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