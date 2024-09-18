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Манчестер Сити - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Манчестер Сити - Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 2023 году "Ман Сити" и "Интер" определили победителя Лиги чемпионов. Они сошлись в финальном матче турнира в Стамбуле, где все решил гол Родри. Тогда именно "горожане" были фаворитом встречи. Сейчас расклады не изменились: подопечные Гвардиолы и к сегодняшнему матчу подходят в этом же статусе. "Интер" начало сезона проводит не слишком удачно, поскольку в чемпионате уже потерял очки с "Монцой" и "Дженоа", поэтому ничья с таким соперником будет считаться для итальянцев положительным результатом.
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Лига чемпионов, первый тур
18 сентября, 22:00. "Этихад" (Манчестер Сити)
Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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