Гарри Кейн стал самым результативным англичанином в истории Лиги чемпионов

Вчера "Бавария" сильно начала новый еврокубковый сезон, переиграв дома загребское "Динамо" со счетом 9:2. Одним из героев этого поединка был Гарри Кейн, который отметился четырьмя забитыми мячами и благодаря этому установил новое достижение.

Как сообщает Opta Analyst, форвард "Баварии" стал самым результативным англичанином в истории Лиги чемпионов. Теперь на счету Гарри Кейна 33 забитых мяча (21 гол в составе "Тоттенхэма" и 12 в футболке мюнхенского клуба). Англичанин опережает теперь Уэйна Руни, который за "МЮ" отметился 30 голами в самом престижном еврокубке.

Добавим, что Гарри Кейн может в следующем туре превзойти собственный рекорд: 2 октября "Бавария" на выезде будет встречаться с "Астон Виллой".