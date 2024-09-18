Загребское Динамо проиграло 18 из последних 19 выездных матчей в Лиге чемпионов

Подопечные Венсана Компани вчера разнесли загребское "Динамо" со счетом 9:2. Несмотря на то, что хорваты часто участвуют в групповом этапе самого престижного еврокубка, статистика их выступлений, в частности на выезде, желает оставаться лучше.

По информации Opta Analyst, "синие" проиграли 18 из последних 19 выездных матчей в Лиге чемпионов. Единственный раз удалось зацепиться за очки в поединке против донецкого "Шахтера" (2:2) в сезоне 2019/20. Последний раз же загребское "Динамо" в основном раунде Лиги чемпионов на выезде побеждало 25 ноября 1998 года. Тогда хорваты оказались сильнее "Аякса" (0:1).

Добавим, что следующий поединок на этом турнире "синие" сыграют 2 октября дома против "Монако".