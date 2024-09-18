Арне Слот стал пятым менеджером, который выиграл матч Лиги чемпионов в свой день рождения

В первом туре Лиги чемпионов вчера "Ливерпуль" переиграл "Милан" со счетом 3:1. "Красные" сделали отличный подарок своему тренеру Арне Слоту, которому 17 сентября исполнилось 46 лет.

По информации Opta Analyst, голландец стал лишь пятым менеджером, который выиграл матч Лиги чемпионов в свой день рождения. До него это делали Бобби Робсон ("Ньюкасл" - "Байер" Леверкузен в 2003 году), Роберто Манчини ("Интер" - "Фенербахче" в 2007 году), Хенк тен Кате ("Панатинаикос" - "Анортосис" Фамагуста в 2008 году) и Арсен Венгер ("Арсенал" - "Андерлехт" в 2014 году).

Добавим, что следующий поединок в Лиге чемпионов "Ливерпуль" сыграет 2 октября дома против "Болоньи".