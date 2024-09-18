  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Брюгге - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брюгге - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Брюгге - Боруссия Д: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Брюгге - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Результаты жеребьевки основного раунда ЛЧ свиду кажутся для "Боруссии" крайне благоприятны. Подтвердит ли будущий соперник "Шахтёра" статус одного из фаворитов группы в матче с бельгийским "Брюгге"?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига чемпионов, первый тур

18 сентября, 22:00. Брюгге. "Ян Брейдел"

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Брюгге" — "Боруссія Д"
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Себастьян Хенесс о поражении от Реала: Мы играли мужественно, но я все еще разочарован тем, что мы проиграли эту игру
yellow-arrow
Арне Слот стал пятым менеджером, который выиграл матч Лиги чемпионов в свой день рождения
yellow-arrow
Загребское Динамо проиграло 18 из последних 19 выездных матчей в Лиге чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Брюгге смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости