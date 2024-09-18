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Брюгге - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Брюгге - Боруссия Д: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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Результаты жеребьевки основного раунда ЛЧ свиду кажутся для "Боруссии" крайне благоприятны. Подтвердит ли будущий соперник "Шахтёра" статус одного из фаворитов группы в матче с бельгийским "Брюгге"?
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Лига чемпионов, первый тур
18 сентября, 22:00. Брюгге. "Ян Брейдел"
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Трансляція матчу "Брюгге" — "Боруссія Д"Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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