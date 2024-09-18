Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Себастьян Хенесс о поражении от Реала: Мы играли мужественно, но я все еще разочарован тем, что мы проиграли эту игру
Швабы дали достойный бой сопернику
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Штутгарт" был близок к тому, чтобы отобрать очки у "Реала" на "Сантьягу Бернабеу". Впрочем, поздние голы Антонио Рюдигера и Эндрика перечеркнули все надежды немцев на получение ничьи. Главный тренер "швабов" Себастьян Хеннесс подчеркнул, что его команда сумела провести хорошую игру против действующего победителя Лиги чемпионов.
"Мы играли мужественно, но я все еще разочарован тем, что мы проиграли этот матч. Однако, мы можем гордиться тем, как мы выступили и играли в футбол здесь. Это то, над чем мы можем работать в течение следующих недель. Я никогда не забуду, как наши болельщики поддерживали нас в этот вечер", - заявил Себастьян Хеннесс.
Добавим, что следующий матч "Штутгарт" проведет в Бундеслиге против дортмундской "Боруссии" в воскресенье, 22 сентября.
Популярное сейчас
- Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
- Ливерпуль сильнее Милана, Реал — Штутгарта, девять голов Баварии. Главные новости за 17 сентября
- Усика задержали из-за товарища: детали инцидента в аэропорту Кракова
- Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17.09.2024
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов