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Себастьян Хенесс о поражении от Реала: Мы играли мужественно, но я все еще разочарован тем, что мы проиграли эту игру

Лига Чемпионов

Швабы дали достойный бой сопернику

Себастьян Хенесс о поражении от Реала: Мы играли мужественно, но я все еще разочарован тем, что мы проиграли эту игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Штутгарт" был близок к тому, чтобы отобрать очки у "Реала" на "Сантьягу Бернабеу". Впрочем, поздние голы Антонио Рюдигера и Эндрика перечеркнули все надежды немцев на получение ничьи. Главный тренер "швабов" Себастьян Хеннесс подчеркнул, что его команда сумела провести хорошую игру против действующего победителя Лиги чемпионов.

"Мы играли мужественно, но я все еще разочарован тем, что мы проиграли этот матч. Однако, мы можем гордиться тем, как мы выступили и играли в футбол здесь. Это то, над чем мы можем работать в течение следующих недель. Я никогда не забуду, как наши болельщики поддерживали нас в этот вечер", - заявил Себастьян Хеннесс.

Добавим, что следующий матч "Штутгарт" проведет в Бундеслиге против дортмундской "Боруссии" в воскресенье, 22 сентября.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Штутгарт Себастьен Хенесс
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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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