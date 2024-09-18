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Венсан Компани: Даже после того, как мы пропустили два мяча, мы оставались спокойными

Лига Чемпионов

Тренер похвалил команду за самоотдачу

Венсан Компани: Даже после того, как мы пропустили два мяча, мы оставались спокойными

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Бавария" деклассировала загребское "Динамо" со счетом 9:2. Несмотря на то, что Венсан Компани был вынужден заменить после первого тайма Мануэля Нойера, главный тренер мюнхенцев отметил, что он доволен результатом этого матча.

"Я рад за ребят... Даже после того, как мы пропустили два мяча, мы оставались спокойными. Это было хорошо. Очевидно, что этого не должно было произойти с нами, и мы должны работать над этим, но мы оставались спокойными. Команда проявила энтузиазм. Мы не хотели рисковать с Мануэлем Нойером и поэтому его решил заменить. Мы выиграли 9:2, но для меня действительно важно, что Гарри Кейн, например, отбивает мяч в собственной штрафной площадке. У нас было 11 игроков на поле, которые работали в обороне до конца", - заявил Компани.

Добавим, что следующий поединок "Бавария" сыграет в Бундеслиге 21 сентября на выезде против "Вердера".

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов
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Источник:
Баварія
Опубликовал: Александр Гресь
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