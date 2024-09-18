Монако — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Барселона" после идеального старта сезона в Ла Лиге, где у нее 5 побед в 5 матчах, начинает Лигу чемпионов выездом в Монако.

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Монегаски тоже сильны старте сезона — у них 3 победы и ничья. Тем не менее, уровни оппозиции несопоставимы. "Барса", например, на выходных разбила 4:1 "Жирону", пока монегаски одолевали "Осер".

На бумаге команда Ганси Флика сейчас сильнее во всем, но и нюансы тоже есть — прежде всего, в лазарете. У "Барсы" там Френки, Гави, Фермин, Араухо, Кристенсен, Берналь, а с недавних пор и Ольмо. Фактически играть предстоит без половины состава!

Справятся ли каталонцы со своими проблемами — вот главный вопрос дня. Ответ на него мы узнаем в четверг , 19 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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