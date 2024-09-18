Гецко: Болонья – не самая сильная команда. Шансы - 50:50

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Болонья" – "Шахтер", который состоится сегодня в 19:45.

– Как считаете, какие у "Шахтера" шансы завоевать очки в Италии?

– Я думаю, что в этом поединке у команд шансы 50 на 50. "Болонья" – не самая сильная команда, которую можно сравнивать с представителями элиты итальянского чемпионата. Это соперник, который должен быть "Шахтеру" по зубам однозначно. Поэтому, если прогнозировать и учитывать, что это выездной матч для дончан, я бы поставил, что шансы 50 на 50. Причем я более чем уверен, что "Шахтер" сегодня должен доминировать, играть первым номером и решать свои задачи.

– Тот факт, что "Шахтер" накануне матча с "Болоньей" обыграл "Карпаты", можно принимать во внимание? Есть ли смысл сравнивать уровни соперников?

– Конечно, сравнивать уровень "Карпат" и итальянской команды нет смысла. Это другое направление, будем так говорить. Чемпионат – это чемпионат, а еврокубки – это еврокубки. Это несколько иное поле зрения. Да, действительно для "Шахтера" в преддверии поединка с итальянцами важно было сыграть такой матч, в котором они оптимально и неплохо себя показали в атаке. Это только радует в преддверии встречи с "Болоньей". Но говорить, что это какие-то плюсы для "Шахтера" – я бы не стал. С "Карпатами" была отдельная игра. На "Болонью" нужно отдельно настраиваться. Это Лига чемпионов. "Шахтер" должен бороться на серьезном уровне.

– То, что нидерландский форвард Джошуа Зиркзе в межсезонье перешел из "Болоньи" в "Манчестер Юнайтед", на руку будет "Шахтеру"?

– Конечно, "горнякам" это на руку. Зиркзе – результативный нападающий. Он много забивал за "Болонью" и был ведущим футболистом в итальянской команде. Найти полноценную замену ему сегодня не так-то просто. Для "Шахтера" это будет однозначно плюс. Но сильно я бы на это не обращал внимания. Потому что многое будет зависеть от того, как "Шахтер" будет выглядеть на фоне "Болоньи". Обращать внимание на отдельных игроков сейчас не самое главное.

– О новом главном тренере "Болоньи", Винченцо Итальяно, что можете сказать?

– Особенно он ничего не выиграл. Но, естественно, стоит выделить, что с "Фиорентиной" он вышел дважды в финал Лиги конференций и один раз в финал Кубка Италии. Понятно, что когда новый тренер приходит в команду, в коллективе происходит определенная перестановка. Нужно время, чтобы все друг к другу притерлись. Я считаю, что приход нового тренера в "Болонью" должен на руку "Шахтеру" сыграть.