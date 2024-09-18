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"Это команда, которая мне очень нравится". Гасперини высказался о соперниках Аталанты в ЛЧ
Тренер ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о соперниках команды в Лиге чемпионов - в частности, об "Арсенале".
"Это команда, которая мне очень нравится, она очень компактная, организованная, является хорошим примером того, как надо играть в футбол. Результаты говорят сами за себя, даже если они не смогли выиграть Премьер-лигу.
Это прекрасная команда, за которой приятно наблюдать".
Напомним, что поединок "Аталанта" - "Арсенал" в рамках ЛЧ стартует 19 сентября в 22:00 по киевскому времени.
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