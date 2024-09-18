"Это команда, которая мне очень нравится". Гасперини высказался о соперниках Аталанты в ЛЧ

Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о соперниках команды в Лиге чемпионов - в частности, об "Арсенале".

"Это команда, которая мне очень нравится, она очень компактная, организованная, является хорошим примером того, как надо играть в футбол. Результаты говорят сами за себя, даже если они не смогли выиграть Премьер-лигу.

Это прекрасная команда, за которой приятно наблюдать".