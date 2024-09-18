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"Это команда, которая мне очень нравится". Гасперини высказался о соперниках Аталанты в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Тренер ответил на вопросы журналистов

"Это команда, которая мне очень нравится". Гасперини высказался о соперниках Аталанты в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о соперниках команды в Лиге чемпионов - в частности, об "Арсенале".

"Это команда, которая мне очень нравится, она очень компактная, организованная, является хорошим примером того, как надо играть в футбол. Результаты говорят сами за себя, даже если они не смогли выиграть Премьер-лигу.

Это прекрасная команда, за которой приятно наблюдать".

Напомним, что поединок "Аталанта" - "Арсенал" в рамках ЛЧ стартует 19 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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