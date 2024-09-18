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Вирт: Шахтер обязательно забьет Болонье, вопрос лишь в том, сумеет ли не пропустить
Матч уже сегодня
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Экс-голкипер "горняков", а ныне главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий Вирт сделал прогноз на матч "Шахтера" против "Болоньи" в
"Я не могу сказать, что сегодня мы станем свидетелями открытого футбола. Однако склоняюсь к тому, что поединок будет урожайным на голы. Убежден, что "Шахтер" свой мяч обязательно забьет, вопрос лишь в том, сумеет ли сохранить свои владения нетронутыми.
К сожалению, даже в чемпионате УПЛ командная игра "горняков" в обороне желает лучшего и поэтому неудивительно, что защита не производит впечатление непроходимой. Это доказывала не только ФК "Александрия" – один из лидеров, но и "Карпаты", являющиеся аутсайдерами. Что тогда говорить о "Болонье", которая классом выше даже после потери нескольких ключевых исполнителей.
Поэтому думаю, что и в Болонье соперники будут небезгрешны у своих ворот и все закончится боевой ничьей – 2:2", – сказал Вирт.
Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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