Кополовец: Обидно, что Болонья не сохранила тот амбициозный состав прошлого сезона

Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов , в котором "Шахтер" на выезде сыграет с "Болоньей".

"Обе команды пишут историю: "Болонья" – дебютант Лиги чемпионов, а для "Шахтера" это первая встреча с этим итальянским клубом. Конечно, обидно, что "горожане" не сохранили тот амбициозный состав, с которым в прошлом сезоне все считались в Лиге А.

Почему так произошло? На этот вопрос может дать исчерпывающий ответ разве что клубное руководство. Конечно, "Шахтер" в курсе этих пертурбаций и постарается получить весомые дивиденды. Сейчас обновленному составу "Болоньи" еще не хватает сыгранности и новый руководитель Винченцо Итальяно, который ранее возглавлял "Фиорентину", придерживался другого стиля, чем "горожане".

В конце концов, нужно время, чтобы тренер стал своим для футболистов, чтобы в него поверили. То, что взаимоотношения Итальяно с подопечными еще как следует не отрегулированы, также должно пригодиться "горнякам".

С другой стороны, "Шахтер" также не совсем удачно начал сезон. Даже и не вспомню, когда еще дончане на старте терпели два поражения на всеукраинской арене. Поэтому обе команды будут пытаться реабилитироваться в Лиге чемпионов и это подогревает интерес к противостоянию. В Болонье "Шахтеру" главное не проиграть. Потому что в следующем туре соперник более квалифицированный – "Аталанта", – сказал Кополовец.