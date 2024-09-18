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Кополовец: Обидно, что Болонья не сохранили тот амбициозный состав прошлого сезона

Лига Чемпионов

Сегодня Шахтер стартует в ЛЧ матчем против Болоньи

Кополовец: Обидно, что Болонья не сохранили тот амбициозный состав прошлого сезона

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец поделился своими ожиданиями от матча Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде сыграет с "Болоньей".

"Обе команды пишут историю: "Болонья" – дебютант Лиги чемпионов, а для "Шахтера" это первая встреча с этим итальянским клубом. Конечно, обидно, что "горожане" не сохранили тот амбициозный состав, с которым в прошлом сезоне все считались в Лиге А.

Почему так произошло? На этот вопрос может дать исчерпывающий ответ разве что клубное руководство. Конечно, "Шахтер" в курсе этих пертурбаций и постарается получить весомые дивиденды. Сейчас обновленному составу "Болоньи" еще не хватает сыгранности и новый руководитель Винченцо Итальяно, который ранее возглавлял "Фиорентину", придерживался другого стиля, чем "горожане".

В конце концов, нужно время, чтобы тренер стал своим для футболистов, чтобы в него поверили. То, что взаимоотношения Итальяно с подопечными еще как следует не отрегулированы, также должно пригодиться "горнякам".

С другой стороны, "Шахтер" также не совсем удачно начал сезон. Даже и не вспомню, когда еще дончане на старте терпели два поражения на всеукраинской арене. Поэтому обе команды будут пытаться реабилитироваться в Лиге чемпионов и это подогревает интерес к противостоянию. В Болонье "Шахтеру" главное не проиграть. Потому что в следующем туре соперник более квалифицированный – "Аталанта", – сказал Кополовец.

Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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