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Црвена Звезда - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Игра из слота 19:45

Црвена Звезда - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Kurir.rs

Новина українською

В 1-м туре Лиги чемпионов "Бенфика" Анатолия Трубина будет принимать в гостях у "Црвены Звезды". И те, и те захотят только победы, поэтому ожидается настоящий бой.

Игра состоится в четверг, 19-го сентября. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на MEGOGO Футбол 7. Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре в матч-центре UA-Футбол.

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Трансляція матчу Црвена Звезда - Бенфіка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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