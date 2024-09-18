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С Крыськивым, Сиканом и Эгиналду. Стартовые составы команд на матч Болонья - Шахтер

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

С Крыськивым, Сиканом и Эгиналду. Стартовые составы команд на матч Болонья - Шахтер

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" выездным матчем с "Болоньей" стартует в новом сезоне Лиге чемпионов.

Матч начнется в 19:43 и уже известны стартовые составы команд.

Болонья: Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фаббиан, Фройлер, Моро, Орсолини, Ндой, Кастро

Запасные:Равалья, Хольм, Эрлич, Айлинг-Джуниор, Казале, Корацца, Побега, Эбишер, Одгор, Даллинга, Миранда, Урбаньски

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре.

Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

Нагадаємо, що матч "Болонья" - "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 19:45, а UA-Футбол проведе текстовий онлайн поєдинку.

Також на YouTube буде доступна аудіотрансляція матчу.

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Комментарии
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download1 (huyersk)
18.09.2024 в 18:43
А де Кевін?! КЕВІН! Забули у Львові самого вдома?
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
18.09.2024 в 18:43
А де Кевін?! КЕВІН! Забули у Львові самого вдома?
Ответить
1
0

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