С Крыськивым, Сиканом и Эгиналду. Стартовые составы команд на матч Болонья - Шахтер

Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" выездным матчем с "Болоньей" стартует в новом сезоне Лиге чемпионов .

Матч начнется в 19:43 и уже известны стартовые составы команд.

Болонья: Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фаббиан, Фройлер, Моро, Орсолини, Ндой, Кастро

Запасные:Равалья, Хольм, Эрлич, Айлинг-Джуниор, Казале, Корацца, Побега, Эбишер, Одгор, Даллинга, Миранда, Урбаньски

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре.

Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

Нагадаємо, що матч "Болонья" - "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 19:45, а UA-Футбол проведе текстовий онлайн поєдинку.

Також на YouTube буде доступна аудіотрансляція матчу.