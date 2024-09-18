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С Крыськивым, Сиканом и Эгиналду. Стартовые составы команд на матч Болонья - Шахтер
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" выездным матчем с "Болоньей" стартует в новом сезоне
Матч начнется в 19:43 и уже известны стартовые составы команд.
Болонья: Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фаббиан, Фройлер, Моро, Орсолини, Ндой, Кастро
Запасные:Равалья, Хольм, Эрлич, Айлинг-Джуниор, Казале, Корацца, Побега, Эбишер, Одгор, Даллинга, Миранда, Урбаньски
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан
Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре.
Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Нагадаємо, що матч "Болонья" - "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 19:45, а UA-Футбол проведе
Також на YouTube буде доступна аудіотрансляція матчу.
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