Конопля: Мы будем показывать Болонье свою игру – и никак иначе

Правый защитник " Шахтера " Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Болоньей", который начнется сегодня в 19:30.

– "Болонья" провела сильнейший прошлый сезон. Что вы можете сказать об этой команде после подготовки?

– Действительно, эта команда хорошо себя показала в прошлом сезоне, они продали несколько своих лидеров за очень большие деньги в очень хорошие команды, но я не скажу, что команда ослабла. То, что я видел, это очень сильно физически подготовленная команда, у которой, конечно, на уровне Серии А достаточно конкурентоспособный коллектив, и там есть свои лидеры.

Есть люди, которые делают разницу – это и вингеры, и все атакующее звено. Они очень сильны, и мы будем пытаться навязать им свою игру и показать, прежде всего, наш лучший футбол, как в обороне, так и в атаке.

– Возможно, тренер выделял кого-то из конкретных игроков "Болоньи", на которых следует обратить особое внимание?

– Он пытался обратить наше внимание на их слабые места, чтобы мы этим воспользовались, и именно на этом делал наибольший акцент. Удалось ли их найти? Да, у каждой команды, даже у "Ман Сити", есть свои слабые места, но кто-то может этим пользоваться, кто-то нет.

– Мы видели уверенную победу над "Карпатами" после сложного старта в УПЛ, сработает ли этот подход тренерского штаба с "Болоньей", будет ли что-нибудь кардинально новое?

– Думаю, что в плане именно заряженности – ее будет еще больше, а в плане игры мы не будем отходить от своего "я", от своей картинки и своего рисунка игры. Я повторю еще раз, что мы будем показывать им свою игру – и никак иначе. Потому что мы клуб с большой историей, и у нас есть свое сильное "я".