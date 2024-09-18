Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе - о своем первом голе за Реал в Лиге чемпионов: Я могу забить больше
Футболист поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими эмоциями после забитого гола в матче ЛЧ против "Штутгарта".
"Это был замечательный вечер. Мы хотели начать с победы, и это был тяжелый матч. Лига чемпионов изменилась, и вам нужно выигрывать.
С каждой игрой я чувствую себя лучше и знаю, что буду забивать больше. Неправильно говорить, что я приехал сюда только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы стараемся выигрывать каждую игру. Мы сделали это против "Штутгарта", и посмотрим, как дальше пойдут дела".
Добавим, что Мбаппе открыл счет на 46-й минуте матча "Реал" - "Штутгарт".
Популярное сейчас
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Известны первые претенденты на замену Де Росси в Роме
- Ливерпуль сильнее Милана, Реал — Штутгарта, девять голов Баварии. Главные новости за 17 сентября
- Болонья – Шахтер, два матча Динамо, Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Комментарии 1