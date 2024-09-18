Мбаппе - о своем первом голе за Реал в Лиге чемпионов: Я могу забить больше

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими эмоциями после забитого гола в матче ЛЧ против "Штутгарта".

"Это был замечательный вечер. Мы хотели начать с победы, и это был тяжелый матч. Лига чемпионов изменилась, и вам нужно выигрывать.

С каждой игрой я чувствую себя лучше и знаю, что буду забивать больше. Неправильно говорить, что я приехал сюда только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы стараемся выигрывать каждую игру. Мы сделали это против "Штутгарта", и посмотрим, как дальше пойдут дела".