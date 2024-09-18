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Мбаппе - о своем первом голе за Реал в Лиге чемпионов: Я могу забить больше

Лига Чемпионов
Обновлено

Футболист поделился своими эмоциями

Мбаппе - о своем первом голе за Реал в Лиге чемпионов: Я могу забить больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими эмоциями после забитого гола в матче ЛЧ против "Штутгарта".

"Это был замечательный вечер. Мы хотели начать с победы, и это был тяжелый матч. Лига чемпионов изменилась, и вам нужно выигрывать.

С каждой игрой я чувствую себя лучше и знаю, что буду забивать больше. Неправильно говорить, что я приехал сюда только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы стараемся выигрывать каждую игру. Мы сделали это против "Штутгарта", и посмотрим, как дальше пойдут дела".

Добавим, что Мбаппе открыл счет на 46-й минуте матча "Реал" - "Штутгарт".

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Штутгарт Килиан Мбаппе
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
18.09.2024 в 18:27
"Я могу забить больше, если Винисиус будет падать почаще."
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
18.09.2024 в 18:27
"Я могу забить больше, если Винисиус будет падать почаще."
Ответить
0
0

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