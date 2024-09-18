Маркевич: В матче с Болоньей надеюсь на лидерство Судакова

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Болонья" - "Шахтер".

"Надеюсь на лидерство Георгия Судакова, которому уже пора восстановить свою боевую спортивную форму, и бразильских легионеров, среди которых есть кому феерить. Тем более, что именно в Лиге чемпионов есть отличный повод качественной игрой напомнить о себе, или впервые громко заявить о своих возможностях на международной арене. Поэтому есть, за что бороться.

Хотя нужно учесть то, что итальянские клубы всегда очень тщательно изучают соперника и строят игру так, чтобы нивелировать сильные стороны визави. Имею в виду умение "горняков" контролировать мяч, быстро переходить от обороны к атаке. Поэтому гостям нужно быть настороже.

И все же склоняюсь к тому, что "Шахтер" в Болонье свой гол забьет и надеюсь, что защитники дончан сделали правильные выводы после критики в их адрес и сохранят ворота на "замке". Впрочем, я не удивлюсь, если будет результативная ничья – тоже для украинского клуба не самый плохой вариант", - сказал Маркевич.

Напомним, что матч "Болонья" - "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.