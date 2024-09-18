ЛЧ. Селтик – Слован 5:1. Провал команды Игнатенко

На "Селтике Парк" в Глазго сыграли матч первого тура Лиги чемпионов, в котором местный "Селтик" принимал "Слован". В последний раз клуб из Словакии на групповом этапе наиболее престижного европейского турнира играл аж в 2010 году. Тогда это была "Жилина", а сейчас шанс проявить себя получил "Слован".

"Селтик" в шотландском чемпионате пока очков не терял и даже не пропускал. Подопечные Роджерса выступают мощно и интересно будет понаблюдать за ними на евроарене. "Слован" уже заслуживает одобрительных отзывов, ведь подопечные Вайсса прошли четыре раунда квалификации. Перед стартом в ЛЧ коллектив из Братиславы потратил немало сил, но все же дожал ДАК – 2:1. Обращаем внимание на появление в стартовом составе гостей украинского полузащитника Даниила Игнатенко. Для него это второй матч за "Слован".

Хозяева прогнозировали с первых минут взять мяч под собственный контроль. Мог открывать счет Дайзен Маэда, но он из пределов штрафной пробил выше ворот. На 17-й минуте шотландцы воплотили свое игровое преимущество в забитый мяч. Энгельс подал с углового, а Лиам Скейлс выиграл верховую борьбу и головой расстрелял ворота – 1:0. В следующей атаке Фурухаси пробивал в дальний левый угол, но Такач в прыжке парировал удар. Очень непростая первая половина тайма для коллектива из Словакии. В "Словане" можно вспомнить удар Вайсса, но его заблокировал защитник.

На 31-й минуте хозяева поля могли сами себе создать проблемы. Арбитры с помощью VAR просматривали момент с возможной игрой рукой Скейлса, но пенальти все же не назначили. Хороший первый тайм для подопечных Роджерса, во всех компонентах превосходивших соперников.

В начале второго тайма хозяева все же увеличили свое преимущество. Кюн прострелил, а Фурухаси переправил мяч в пустые ворота – 2:0. После этого добавили в активности гости, но у них были существенные проблемы с конструктивом. На 55-й минуте Игнатенко ударил по ноге Джонстона и назначил арбитр одиннадцатиметровый. Пенальти хладнокровно реализовал Энгельс – 3:0.

Удержать свои ворота "сухими" хозяева не смогли. Виммер шикарным ударом внешней стороной стопы не оставил шансов Шмайхелю - 3:1. Подопечные Роджерса не останавливались на достигнутом и забили еще. После шикарной передачи Хатате без проблем переиграл голкипера Маэда – 4:1. Японцы разрывают защиту "Слована". На этом проблемы гостей не закончились. После передачи Фореста отличился Ида – 5:1. Замены Роджерса работают!

В итоге шотландцы набирают три очка. Таким образом, "Селтик" прерывает свою серию без побед в первых матчах в ЛЧ. До этого команда десять стартовых матчей проиграла и дважды сыграла вничью.

Лига чемпионов. Первый тур

"Селтик" (Глазго) - "Слован" (Братислава) 5:1

Голы: Скейлс (17), Фурухаси (47), Энгельс (56, пен), Маэда (70), Ида (87) - Виммер (60)

"Селтик": Шмайхель - Тейлор, Скейлс, Картер-Викерс (Трасти, 85), Джонстон (Ралстон, 77) - Хатате (Бернарду, 78), Макгрегор, Энгельс - Маэда, Фурухаси (Ида, 78), Кюн (Форест, 70)

"Слован": Такач - Блэкман, Кашия, Байрич, Виммер - Игнатенко (Саввидис, 77), Куцка (Метсоко, 86), Барсегян (Марчелли, 76), Толич, Вайсс (Мак, 76) - Стрелец